В БВШН состоялся выпускной день Школы управления проектами

В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) состоялся выпускной день Школы управления проектами (ШУП), которая была организованна БВШН и британской компанией TwentyEighty Strategy Execution (STRATEX) с целью проведения обучения на основе магистерской программы Университета Джорджа Вашингтона в США.

Как сообщили Report в БВШН, на этот раз Школа управления проектами выпустила 40 специалистов из более чем 20 организаций и компаний.

Среди выпускников ШУП были руководящие и ответственные сотрудники таких организаций и компаний, как SOCAR, BP, ABB, PASHA Holding, Gilan Holding, Bank Respublika, ОАО "Бакинский международный морской торговый порт", ЗАО "Азербайджанские железные дороги", Государственная миграционная служба.

Ректор БВШН Эльмар Гасымов в своем выступлении поздравил выпускников Школы управления проектами с успешным окончанием программы. Ректор особо подчеркнул важную роль школы в подготовке экспертов международного класса.

"Многие из выпускников Школы управления проектами, которая уже 4 года функционирует при Бакинской высшей школе нефти, добились значительного прогресса в своей карьере после завершения программы", - сказал Э. Гасымов.

В своих выступлениях заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Фирдовси Алиев и заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Исмаил Исмаилов говорили о важности Школы управления

проектами для Азербайджана. Они подчеркнули важную роль, которую играет ШУП в повышении профессиональных навыков местных специалистов в области управления проектами. Они также отметили, что такие проекты очень важны с точки зрения повышения профессиональной компетенции молодых специалистов, их интеграции в корпоративную бизнес-среду, расширения их практических навыков.

Выступая на мероприятии, выпускники Школы управления проектами отметили, что новые знания, полученные ими в рамках проекта, способствовали повышению в значительной степени уровня их профессионализма.

В конце встречи выпускникам были вручены сертификаты магистра Университета Джорджа Вашингтона в США.

Отметим, что в течение последних нескольких лет компании, функционирующие в государственном и частном секторах, проявляют повышенный интерес к Школе управления проектами и поощряют участие своих сотрудников в этом проекте с целью повышения их профессиональной компетенции. Школа проводит обучение по 7-ми модулям управления проектами в соответствии с магистерской программой Университета Джорджа Вашингтона в США.

Эти модули включают следующие программы обучения: "Управление проектами", "Руководство проектом (лидерство)", "Управление и коммуникация", "Управление рисками", "Составление графика работ и контроль затрат", "Качество для менеджеров проекта", "Приложения к управлению проектами", "Подготовка к экзамену РМР", "Навыки ведения переговоров для менеджеров проекта".