В БВШН состоялся показ фильма "Насими"

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ По случаю 45-летия со времени создания "Насими" в конгресс-холле кампуса Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) состоялся показ киноленты, которая занимает особое место в истории национального киноискусства и современной азербайджанской культуры.
Об этом сообщили Report в Высшей школе нефти.
Фильм, снятый известным азербайджанским кинорежиссёром Гасаном Сеидбейли и посвященный 600-летию со дня рождения Имамеддина Насими, рассказывает о легендарной судьбе, творчестве и духовном наследии великого азербайджанского поэта и философа.
Вместе с преподавателями и студентами вуза на показе присутствовали ректор БВШН Эльмар Гасымов, выдающийся актер театра и кино, народный артист, кавалер орденов "Шараф" и "Шохрат" Расим Балаев, директор киностудии "Азербайджанфильм" имени Дж. Джаббарлы Мушфиг Гатамов, народный артист Азербайджана, сценарист и кинорежиссер Абдул Махмудов и заслуженная артистка республики Халида Гулиева, исполнившая в знаменитой киноленте роль Фатьмы.
Когда Расим Балаев сыграл заглавную роль в фильме "Насими", снятом по сценарию известного азербайджанского писателя Исы Гусейнова, ему было 25 лет. Она принесла молодому актеру не только премию "За лучшую мужскую роль" на VII Всесоюзном кинофестивале в 1974 году, но и всенародную любовь и популярность.
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