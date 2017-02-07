В БВШН состоялось мероприятие, посвященное итогам проекта "Обучение молодежи основам ИКТ"

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) состоялось мероприятие, посвященное итогам очередного проекта "Обучение молодежи основам ИКТ", организованного в рамках восьмого конкурса грантов Фонда молодежи при президенте Азербайджанской Республики. Об этом сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН.

Открывая приветственной речью мероприятие, ректор БВШН Эльмар Гасымов отметил, что подобные тренинги являются важным направлением для будущего школьников. Он подчеркнул, что в 2016 году студенты и преподаватели БВШН выиграли 12 грантов в конкурсах по проектам Фонда молодежи, что не может не радовать. "Сотрудничество БВШН и Фонда молодежи очень важно для студентов нашего вуза. Молодежный Фонд – это организация, которая наряду с решением вопросов молодежной политики, занимается также стимулированием в области науки, образования, культуры и социальной сферы, а также осуществляет финансирование проектов и программ на международном уровне на основе грантов", - сказал ректор.

Принимающий участие в мероприятии председатель Фонда молодежи при президенте Азербайджана Фархад Гаджиев рассказал, что появление в стране подобного рода высших учебных заведений является результатом особого внимания и заботы главы государства по отношению к молодежи. "Я очень рад, что студенты БВШН участвуют и побеждают в наших проектах. Это еще раз доказывает, что Высшая Школа, возглавляемая ректором Эльмаром Гасымовым, готовит специалистов высокого уровня", - подчеркнул Фархад Гаджиев.

Руководитель проекта "Обучение молодежи основам ИКТ", старший преподаватель кафедры Инженерии по автоматизации процессов (ИАП) БВШН Аббас Алили выразил благодарность главе Высшей Школы и председателю Фонда Молодежи за поддержку в претворении в жизнь проекта, которым он руководит. Он отметил, что основная цель тренинга – повышение интереса среди учеников средних школ к электронике, робототехнике и к специальности инженера-автоматика.

По итогам последнего тренинга школьникам были вручены сертификаты и подарены устройства ARDUINO Uno.

Напомним, что проект старшего преподавателя кафедры Инженерии по автоматизации процессов (ИАП) БВШН Аббаса Алили "Обучение молодежи основам ИКТ" был одним их победителей конкурса грантов Фонда молодежи. В декабре 2016 года и в январе 2017 года слушателями тренингов в рамках реализации проекта были ученики 8-9 классов школы №232 Сураханского района Баку, школы-лицея имени Мубариза Ибрагимова Билясуварского района и Лицея имени академика Зарифы Алиевой.