​В БВШН состоялось мероприятие, посвященное 26-й годовщине трагедии 20 Января

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) состоялось мероприятие, посвященное 26-й годовщине трагедии 20 Января. Об этом сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН.

По информации, также состоялся показ художественного фильма "Кровавый январь" ("Ганлы январ"), произведенного по заказу Группы компаний ANS и экранизированного на основе сценария кинорежиссера и сценариста Вахида Мустафаева. В мероприятии приняли участие творческий коллектив фильма, в том числе исполнители главных ролей – Азер Айдемир, Фаиг Мирзоев и Тамилла Гамидова.

Вначале минутой молчания была почтена светлая память погибших в результате кровавой бойни, учиненной в Азербайджане советскими войсками в ночь с 19 на 20 января 1990 года.

Открывая мероприятие, ректор БВШН Эльмар Гасымов рассказал о славных и героических страницах истории азербайджанского народа и подчеркнул, что трагедия 20 Января в действительности является героическим днем, воспевающим отвагу, самоотверженность и героизм нашего народа. Обратив внимание присутствующих на сложившуюся общественно-политическую обстановку на тот период, в 90-е годы, Эльмар Гасымов отметил, что национально-освободительная борьба азербайджанского народа и шехиды, отдавшие свою жизнь во имя независимости Азербайджана, обрели бессмертие.

Он рассказал о важности сохранения молодым поколением обретенной ценой крови отважных сыновей и дочерей независимости, основа которой была заложена Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, и которая сегодня составляет основу государственной политики и продолжающейся благодаря целенаправленной политики президента Ильхама Алиева. Делясь своими впечатлениями о фильме, Эльмар Гасымов сказал, что отраженные в фильме "Кровавый январь" события основаны на реальных фактах. Он подчеркнул важность этого фильма в доведении до мировой общественности событий, оставивших неизгладимый след в памяти азербайджанского народа, и выразил признательность всему творческому коллективу и тем, кто потрудился над экранизацией этого фильма во главе с Вахидом Мустафаевым. Ректор также от имени всего коллектива БВШН поблагодарил исполнителей главных ролей в фильме и вручил им подарки.

Исполнители главных ролей – Азер Айдемир, Фаиг Мирзоев и Тамилла Гамидова выразили удовлетворение пребыванием в БВШН и поблагодарили руководство Высшей Школы за созданные условия для показа фильма. Они выразили уверенность в том, что этот фильм сыграет значительную роль в доведении до молодежи славных страниц истории Азербайджана и в формировании их национально-патриотического духа.

По завершении состоялся показ фильма "Кровавый январь".