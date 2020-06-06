В БВШН пройдут I Международные научные онлайн-конференции

С 8 по 11 июня 2020 года в Бакинской Высшей Школе Нефти пройдут в режиме онлайн 1-ые Международные научные конференции студентов и молодых исследователей.

Как сообщили Report в БВШН, конференции пройдут в канун 97-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, и они впервые в этом году будут организованы на международном уровне.

Посвящение конференций 97-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева является проявлением уважения к его личности как основателя современного Азербайджана и его нефтяной стратегии.

Конференция этого года будет отличаться по форме и масштабу от конференций, которые проводились в предыдущие годы. Из-за стремительного распространения по всему миру пандемии коронавируса COVID-19 в этом году было невозможно организовать конференции в установленное время и в определенном формате.

Конференция под названием «Химия и устойчивое развитие в химической инженерии», которая откроется 8 июня 2020 г., будет посвящена следующим темам: «Экологические проблемы и биотехнология», «Нефтегазовые и нефтехимические процессы», «Прогрессивные материалы и полимеры».

С 8 по 11 июня 2020 г. пройдет конференция «Бурение и возобновляемые источники энергии» на которой будут обсуждаться следующие темы: «Энергосберегающие технологии, используемые в процессах добычи и транспортировки нефти», «Экологические проблемы, связанные с системами нефтедобычи, и пути их решения», «Междисциплинарный подход к разработке углеводородных пластов», «Анализ бассейна в разведке нефти и газа», «Оптимизация добычи за счет улучшения эксплуатации скважин и разработки пластов», «Возобновляемые источники энергии», «Улучшение планирования скважин и буровых работ», «Нефтегазовая инженерия: эффективное финансирование».

С 10 по 11 июня 2020 г. состоится конференция «Автоматизация процессов и информационная безопасность», на которой будут обсуждаться следующие темы: «Информационные, измерительные и мехатронные системы и системы управления», «Системный анализ, моделирование и обработка данных», «Проблемы информационной безопасности и кибербезопасности в промышленных сетях», «Промышленное применение крупномасштабных данных, машинного обучения и искусственного интеллекта».

Студенты и молодые исследователи из Азербайджана, Ирана, России и Грузии представят тезисы на конференции.