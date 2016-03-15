​В БВШН проведен тренинг японской компании INPEX

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Компания INPEX Японии в Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) организовала тренинг для студентов вуза. Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, перед началом тренинга ректор БВШН Эльмар Гасымов встретился с делегацией корпорации INPEX под руководством вице-президента корпорации Акихико Курашина и профессором кафедры инженерии ресурсов и окружающей среды Японского Университета Васеда Масанори Курихарой, а также с делегацией компании SOCAR UPSTREAМ. Во время встречи ректор выразил удовлетворение их повторным посещением БВШН. Эльмар Гасымов выразил уверенность в том, что семинар, который пройдет в представлении профессора Масанори Курихары станет очень полезным и одним из незабываемых семинаров для студентов, что послужит им приобрести практические навыки, объединяя имеющиеся у них теоретические и практические знания. Ректор поблагодарил руководство компании SOCAR UPSTREAM и корпорацию INPEX за оказанную поддержку в организации этой встречи.

Поблагодарив за теплый прием и гостеприимство, профессор кафедры инженерии ресурсов и окружающей среды Японского Университета Васеда Масанори Курихара, упомянул о первой встрече, проведенной во время прошлогоднего визита в Высшую Школу и отметил, что эта встреча запомнилась ему приятными впечатлениями. Профессор выразил благодарность ректору за предоставление возможности встречи со студентами. Он оценил эту встречу как первый шаг к дальнейшему сотрудничеству и выразил уверенность в ее продолжительности.

Затем гости встретились со студентами. Вначале вице-президент корпорации INPEX Акихико Курашина представил короткую информацию о представляемой им структуре.

Профессор Масанори Курихара в своей презентации дал подробную информацию о процессах разработки сложных пластов, сопровождающихся разрывами, а также о процессе разработки низкопроницаемых или неантиклинальных нефтегазовых пластов, разработки нефтегазовых месторождений в глубинных водах, в полярных регионах при высоком давлении и высокой температуре, о повышении коэффицента нефтедобычи, методах добычи нетрадиционных запасов нефти и газа и о защите окружающей среды.

Затем Масанори Курихара ответил на вопросы, интересующие студентов.

Напомним, что ректор БВШН Эльмар Гасымов во время состоявшейся встречи с профессором кафедры инженерии ресурсов и окружающей среды Японского Университета Васеда Масанори Курихарой и представителями корпорации INPEX, в рамках их прошлогоднего визита в Баку, пригласил японского профессора провести мастер-класс для студентов БВШН. Следовательно, было достигнуто соглашение в связи с проведением со стороны профессора Японского Университета Васеда профессионального тренинга для студентов БВШН во время его визита в Азербайджан, намеченного к марту 2016 года.

Отметим, что в мероприятии также приняли участие представители посольства Японии в Азербайджане.