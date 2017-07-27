В БВШН прошла встреча с 25 выпускниками, которые будут работать в STAR и Petkim

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Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) прошла встреча с 25 выпускниками вуза, которые будут работать на предприятиях STAR Refinery и Petkim компании SOCAR в Турции (SOCAR Turkey). Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям в общественностью БВШН, во встрече приняли участие ректор БВШН Эльмар Гасымов и специалист департамента по подбору и работе с кадрами компании SOCAR Turkey Лейла Ахундзаде.

Приветствуя будущих инженеров, ректор Высшей Школы Эльмар Гасымов поздравил их с тем, что они показали отличные результаты во время отбора на работу, и пожелал им успешной профессиональной деятельности. Говоря о перспективах карьеры и о том, каких успехов достигли выпускники БВШН, ректор отметил, что знания и навыки, полученные выпускниками за время учебы в Высшей Школе, пригодятся им в работе. "Эта инициатива является одним из ярких примеров дружбы, которая связывает Азербайджан и Турцию. Я горжусь тем, что выпускники Высшей школы будут работать в одной из самых престижных компаний региона", – сказал он.

Выступившая затем специалист департамента по подбору и работе с кадрами компании SOCAR Turkey Лейла Ахундзаде предоставила подробную информацию о подготовке молодых инженеров к началу работы, ее условиях, организации рабочего процесса, правилах и процедурах компании. Она также ответила на интересующие выпускников вопросы.

Отбор кандидатов для участия в программе компании SOCAR Turkey по трудоустройству молодых специалистов проходил на конкурсной основе. Из БВШН было получено более 220 заявок, 173 человека приняли участие в тестовых экзаменах, и 48 были приглашены на собеседование. В результате строгого и тщательного отбора на работу в компании были выбраны самые талантливые и способные студенты.