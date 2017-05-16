В БВШН прошла акция по сдаче крови

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) прошла благотворительная акция по сдаче крови, в которой приняли участие сотрудники Высшей Школы. Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, акция была организована по совместной инициативе Центрального банка крови Научно-исследовательского института (НИИ) гематологии и трансфузиологии и SOCAR. Aкция прошла под руководством врача-специалиста отдела за организацией оказания медицинских услуг сотрудникам SOCAR Джамшида Шахвердиева и при содействии выездной бригады высококвалифицированных врачей Центрального банка крови Научно-исследовательского института (НИИ) гематологии и трансфузиологии имени Б.Эйвазова.

Отметим, что целью акции по сдаче крови, организуемой среди сотрудников SOCAR, является поддержка детей, страдающих от талассемии.