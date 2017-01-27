 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В БВШН прошел семинар "Возобновляемые источники энергии"

    Следующее заседание семинара состоится в феврале

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей школе нефти (БВШН) состоялось очередное заседание постоянно действующего семинара "Возобновляемые источники энергии: вызовы и перспективы". Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью вуза.

    В его работе приняли участие представители государственных учреждений, различных институтов Национальной академии наук Азербайджана, неправительственных организаций и ряда компаний, а также независимые эксперты и преподаватели и студенты БВШН.

    На заседании был заслушан доклад "Мониторинг ресурсов возобновляемой энергии", с которым выступил заместитель руководителя Центра мониторинга ресурсов возобновляемой энергии ООО “Azalternativenerji” Расим Мамедов. Он, в частности, сообщил, что для мониторинга ресурсов возобновляемой энергии на территории республики установлена 21 метеостанция, с помощью которых в течение года на разной высоте измеряются различные параметры, в том числе радиация, температура воздуха, скорость ветра, и влажность; затем на основе собранных данных проводится оценка ресурсов возобновляемой энергии.

    В заключение Расим Мамедов ответил на вопросы участников семинара. 

    Следующее заседание семинара состоится в феврале.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi