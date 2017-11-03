В БВШН прошел Региональный студенческий саммит SPE

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) прошел IV Региональный студенческий саммит Общества инженеров нефтегазовой промышленности (Society of Petroleum Engineers – SPE), который проходил в Баку совместно с Каспийской технической конференций и выставкой SPE.

Как сообщили Report в БВШН, в нем приняли участие представители студенческих секций организации из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, России и Узбекистана. Саммит состоялся при организационной поддержке БВШН и спонсорской поддержке компаний SOCAR, BP, Statoil, Schlumberger и ExxonMobil.

Выступивший на открытии саммита ректор Высшей школы Эльмар Гасымов тепло приветствовал президента SPE в 2018 году Дарси Спеди и всех участников мероприятия. Он, в частности, отметил, что программы и инициативы организации играют большую роль для профессионального развития студентов, получающих образование как инженеры нефтегазовой индустрии отрасли, и молодых специалистов, начинающих работать в этой отрасли, и призвал их к активному участию в работе общества.

В течение первых двух дней работы саммита были организованы семинары для студентов, которые затем представляли свои презентации. В ходе тренингов они обучались лидерским навыкам и получали рекомендации молодых специалистов. Студенческие команды Высшей школы, возглавляемые Эльмиром Абиловым и Гюлай Ибрагимовой, заняли в конкурсе презентаций первое и второе места соответственно.

Затем делегаты саммита приняли участие в Каспийской технической конференции и выставке Общества инженеров нефтегазовой промышленности. По окончании официальной части и сессий саммита представитель студенческой секции SPE в БВШН, студент третьего курса Орхан Ханкишиев, обучающийся по специальности "Инженер-нефтяник", и другие студенты Высшей школы организовали для гостей знакомство с достопримечательностями столицы, историческими и культурными памятниками Азербайджана.

Целью Регионального студенческого саммита, проходившего в течение четырех дней в Баку, было предоставление студентам-делегатам из разных стран возможностей для лучшего понимания нефтегазовой отрасли Каспийского региона, общения со сверстниками, обмена идеями, встреч с ведущими экспертами и работодателями отрасли, а также для совместной работы. Общество инженеров нефтегазовой промышленности SPE является международной некоммерческой профессиональной организацией, объединяющей технических специалистов нефтяной промышленности. Основная цель общества – накопление и распространение знаний в области разведки и добычи нефти, а также развитие сопутствующих технологий.