​В БВШН прошел "Конкурс творчества юных химиков"

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей Школе Нефти прошел "Конкурс творчества юных химиков". Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью Высшей Школы.

Приветствуя организаторов и участников конкурса, проводимого совместно с Министерством образования, ректор Бакинской Высшей Школы Нефти Эльмар Гасымов, подробно проинформировал их об истории создания, перспективах и успехах деятельности руководимого им вуза. Отмечая, что БВШН всегда поддерживает тесные связи с общественностью страны и тесно сотрудничает с другими образовательными учреждениями, научно-исследовательскими институтами и творческими центрами, Э.Гасымов подчеркнул, что проведение конкурса именно в БВШН является очевидным примером этого сотрудничества. Ректор порекомендовал участникам конкурса всегда быть активными в подобных мероприятиях и пожелал им успешного участия в интеллектуальном конкурсе.

Приветствуя участников конк урса, заместитель начальника Упра вления образования города Ба ку Хусейн Аскеров отметил, что привлечение подростков к творческой деятельности пос лужит повышению у них мотивации к учебе и станет важным фактором в их дальнейшем выборе на жизненном пути. Рассказывая о проводимых в последние годы мероприятиях в этом направлении, он высоко оценил перспективы последовательно реализуемы х реформ в системе образования и пожелал успехов участникам к онкурса в демонстрации своих знаний и способностей.

Студентка 1-ого курса специальности "Инженер-химик" БВШН Нармин Бахышова и студентка 3-го курса специальности "Инженер-химик" БВШН, президентский стипендиат Парназ Салимова в своих обращениях к организаторам и участникам конкурса отметили, что испытывают чувства гордости за звание студента Высшей Школы, а также подчеркнули, что здешняя плодотворная среда обучения, насыщенная и интересная студенческая жизнь играют большую роль в их формировании как личности и специалиста. Они отметили важность проведения этого конкурса для демонстрации знаний и способностей школьников. Студенты также призвали участников конкурса к получению ими высшего образования в БВШН в будущем и выразили готовность оказать поддержку каждому студенту, присоединившемуся к их рядам.

Затем был дан старт конкурсу, в котором приняли участие 26 команд. Каждые 3 члена команд представляли разные образовательные центры: 10 детских творческих центров, детский центр творчества молодежи, 7 центров технического творчества, центр юных туристов и этнографии, 2 центра экологического воспитания и практики учеников, центр экологического воспитания и практики, 2 центра внешкольного воспитания. Члены команды в течение одного часа выполнили задачи конкурса. Затем жюри оценили их результаты и по итогам конкурса были определены команды-победители.

В рамках мероприятия были проведены экскурсии по аудиториям, учебным лабораториям и кабинетам БВШН для участников конкурса.

По завершении конкурса завоевавшим 1-ое, 2-ое и 3-е места членам команд были вручены дипломы 1-ой, 2-ой, 3-ой степени и подарки БВШН.