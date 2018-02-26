В БВШН прошел день памяти, посвященный 26-й годовщине Ходжалинского геноцида

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Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей школе нефти (БВШН) прошел день памяти, посвященный 26-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Как сообщили Report в вузе, в начале мероприятия его участники почтили минутой молчания светлую память жертв Ходжалинской трагедии.

Затем со вступительным словом выступил ректор БВШН Эльмар Гасымов. Произошедшая в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года Ходжалинская трагедия – одно из самых жестоких и страшных преступлений против человечности – никогда не сотрется из истории и памяти народа Азербайджана, сказал он. Ректор отметил, что Ходжалинский геноцид – не единственное преступление, совершенное против азербайджанского народа, на долю которого выпало много испытаний. Эльмар Гасымов подчеркнул, что в результате дальновидной политики президента страны Ильхама Алиева были предприняты огромные усилия, чтобы довести правду о Ходжалинском геноциде до мирового сообщества, и отметил, что все граждане страны, прежде всего молодежь, должны поддержать эти усилия, чтобы привлечь к ответственности виновников трагедии.

Доцент Центра английского языка и гуманитарных дисциплин БВШН Алемдар Шахвердиев выступил с презентацией, посвященной предыстории Ходжалинского геноцида и дал политическую оценку трагедии. Выступившие на мероприятии с докладами-презентациями студенты третьего курса БВШН Фардин Ватани и Рамал Надиров, обучающиеся по специальности "Инженер-нефтяник", напомнили трагическую статистику Ходжалинского геноцида. В результате варварского преступления против мирных жителей 613 человека были расстреляны, среди них – 63 ребенка, 106 женщин и 70 стариков. Восемь семей были полностью истреблены, 25 детей стали круглыми сиротами, а 130 – потеряли одного из родителей, 1275 ходжалинцев попали в плен, а 150 мирных жителей пропали без вести. Студенты призвали всех молодых граждан страны объединить усилия, чтобы трагедия в Ходжалы получила справедливую международную оценку, а совершившие это преступление армянские фашисты понесли заслуженное наказание.

В день 26-й годовщины со дня Ходжалинского геноцида руководство, сотрудники и студенты Высшей школы посетили мемориальный комплекс на проспекте Ходжалы и возложили цветы к памятнику "Крик матери" ("Ana fəryadı"), почтив память жертв трагедии.