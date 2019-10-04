В Бакинской высшей школе нефти отметили Международный день учителя

В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) состоялось мероприятие, посвященное Дню учителя (5 октября).

Как сообщили Report в БВШН, в мероприятии приняли участие ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов, профессорско-преподавательский состав, работники и студенты БВШН, а также представители СМИ и другие гости.

Выступая на мероприятии, ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов поздравил всех учителей с Международным днем учителя и пожелал им успехов в их педагогической и научной деятельности. Ректор сообщил, что в 1966 году ЮНЕСКО и Международная организация труда приняли рекомендательный документ о повышении статуса учителей на международном уровне и что в 1994 году 5 октября было объявлено ЮНЕСКО Международным днем учителя. Эльмар Гасымов подчеркнул, что Международный день учителя - это праздник представителей святой профессии, посвятивших свою жизнь светлому будущему своего народа.

"Общенациональный лидер Гейдар Алиев, который говорил: "Для меня профессия учителя является самой почетной в мире", в течение всех лет, когда он руководил Азербайджаном, высоко ценил работу учителя, относился к работникам образования с большим уважением, всегда старался улучшить их материальное положение, благосостояние. Комплексные меры по развитию образования, которые осуществлялись в нашей стране в последние годы, свидетельствуют о том, что уважаемый президент Ильхам Алиев причислил этот фактор к ряду важных принципов государственной политики. Фонд Гейдара Алиева под руководством первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой оказывает незаменимую поддержку этой государственной программе действий".

Ректор также отметил, что повышение заработной платы работников образования, награждение учителей, присвоение им почетных званий являются целенаправленными мерами по усилению социальной защиты работников образования.

На мероприятии почетные дипломы и сертификаты признательности были вручены группе передовых педагогов БВШН за их эффективную работу в сфере образования.

В заключение мероприятия состоялся праздничный концерт.