В Бакинской высшей школе нефти отметили День молодежи

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) состоялось мероприятие, посвященное 2 февраля – Дню молодежи Азербайджана.

Как сообщили Report из отдела по связям с общественностью БВШН, в мероприятии, которое началось с исполнения гимна Азербайджанской Республики, приняли участие профессорско-преподавательский коллектив, сотрудники и студенты вуза.

Выступивший с приветственной речью ректор БВШН Эльмар Гасымов напомнил, что именно в этот день в 1996 году по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева состоялся I Форум азербайджанской молодежи.

Он отметил, что этот форум стал толчком к дальнейшему развитию молодежного движения в стране и дата 2 февраля была вписана в историю Азербайджана как День молодежи. Эльмар Гасымов рассказал, как принимал участие в I Форуме азербайджанской молодежи и отметил, что всегда будет гордиться тем, что ему довелось выступать тогда перед общенациональным лидером Гейдаром Алиевым.

Говоря об особой заботе и внимании к молодежи со стороны государства, ректор подчеркнул, что азербайджанская молодежь является самым большим достоянием нашей страны и нашего общества. Он отметил, что главной целью Бакинской высшей школы нефти, созданной по указу президента Азербайджана Ильхама Алиева, является воспитание молодых инженеров, настоящих профессионалов своего дела, знающих английский язык и способных достойно представлять свою страну в мире. Ректор БВШН рассказал об успехах вуза и проделанной работе, а также о перспективах развития Высшей школы нефти. Он отметил, что первый выпуск специалистов состоится уже в 2017 году. Ректор Эльмар Гасымов поздравил с Днем молодежи всех молодых людей, в лице студентов БВШН, и пожелал им счастья и успешного будущего.

В творческой части мероприятия студенты БВШН продекламировали перед собравшимися стихи о Родине и исполнили музыкальные композиции.

В завершение праздничного вечера студенты, прошедшие тренинги по безопасности, которые проводились в январе 2017 года в Учебном Центре по защите жизни людей на море при Управлении по тренингам, образованию и сертификации (УТОС) SOCAR, по теме "Методика спасения нефтяников и членов экипажей кораблей, работающих на море, основы использования спасательных средств и основы плавания", получили сертификаты и подарки.