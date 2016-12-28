В БВШН отметили 85-летний юбилей Фармана Салманова

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей школе нефти (БВШН) прошла конференция, посвященная 85-летнему юбилею выдающегося азербайджанского нефтяника-геолога, Героя Социалистического Труда, доктора геолого-минералогических наук, члена-корреспондента Российской Академии Наук, видного общественного деятеля Фармана Салманова. Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью БВШН.

В работе конференции приняли участие вице-президент SOCAR по геологии и геофизике Бахрам Гусейнов, советник первого вице-президента SOCAR Алекпер Абасов, заместитель директора Научно-исследовательского проектного института SOCAR НИПИ "Нефтегаз", доктор геолого-минералогических наук Ахмед Салманов, начальник отдела науки и техники SOCAR Назим Велиев, руководитель представительства SOCAR в Великобритании Руфат Эфендиев, а также профессорско-преподавательский состав и студенты БВШН.

В своем вступительном слове ректор БВШН Эльмар Гасымов, поприветствовав гостей, подчеркнул, что для студентов Высшей школы важно, помимо приобретения знаний в области химии, нефти и газа, хорошо знать выдающихся ученых в этой сфере. Ректор отметил, что основная цель конференции - ближе познакомить студентов вуза с жизнью и деятельностью выдающегося ученого и нефтяника и почтить его память.

Декан факультета непрерывного образования БВШН, профессор Рена Мустафаева сделала доклад "Жизнь и деятельность Фармана Салманова как пример для азербайджанской молодежи". Выступивший на конференции вице-президент SOCAR по геологии и геофизике Бахрам Гусейнов подчеркнул, что имя Фармана Салманова, посвятившего всю свою жизнь разведке и разработке нефтяных и газовых месторождений, навсегда вошло в историю мировой нефтедобычи как первооткрывателя богатейших запасов нефти в Западной Сибири. Советник первого вице-президента SOCAR Алекпер Абасов отметил, что под руководством Фармана Салманова в Западной Сибири было открыто и разработано более ста крупных месторождений с богатыми запасами углеводородов. "Именно благодаря разработке и эксплуатации этих месторождений бывший Советский Союз вошел в число крупнейших стран-экспортеров нефти в мире", - сказал он.

Заместитель директора Научно-исследовательского проектного института SOCAR НИПИ "Нефтегаз", доктор геолого-минералогических наук Ахмед Салманов выразил искреннюю благодарность организаторам конференции за проведение подобного мероприятия, отметив, что в Высшей школе многое делается для того, чтобы молодое поколение знало и помнило его дядю – Фармана Салманова.

Студенты четвертого курса БВШН Эльвин Гасанлы и Рашад Назаралиев, обучающиеся по специальности "Нефтегазовая инженерия", посвятили свое выступление теме "Личность Фармана Салманова глазами молодежи".

В заключение конференции был показан документальный фильм, посвященный жизни и деятельности Фармана Салманова.