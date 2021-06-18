В БВШН открылись новые специальности в рамках программы MBA

С 2021/2022 учебного года Бакинская высшая школа нефти (БВШН) начнет осуществлять прием студентов в магистратуру по четырем специальностям: Организация и управление бизнесом (общий профиль), Организация и управление бизнесом (финансы), Организация бизнеса

С 2021/2022 учебного года Бакинская высшая школа нефти (БВШН) начнет осуществлять прием студентов в магистратуру по четырем специальностям: Организация и управление бизнесом (общий профиль), Организация и управление бизнесом (финансы), Организация бизнеса и управление (менеджмент), Организация и управление бизнесом (управление проектами).

Как сообщает Report, обучение этим специальностям будет проводится по программе MBA БВШН. План приема предусматривает 25 мест на каждую из вышеперечисленных специальностей. Стоимость обучения по этим специальностям составляет 5 000 манатов.

Программа MBA, разработанная Бакинской высшей школой нефти, является инновационной и чрезвычайно гибкой программой, полностью отвечающей современным вызовам и тенденциям в бизнес-среде. Студенты, обучающиеся по данной программе, приобретают знания и навыки в различных областях управления и бизнеса.

Специалисты, преподающие программу MBA, являются руководителями высшего звена, работающими в компании SOCAR и в других крупных транснациональных компаниях.

Одновременно с этим студентам успешно окончившим эту программу, которая преподается на английском языке, присваивается международная степень Master of Business Adminstration.

Программа обучения включает в себя такие предметы, как Стратегический менеджмент, Маркетинг, Статистика, Инвестиции и т.д.

Так как большинство поступающих на программу MBA Бакинской высшей школы нефти - это люди, работающие в различных сферах, занятия проводятся 3 раза в неделю в будние дни в вечернее время.

Учебный план и учебные пособия для обучения по программе MBA были разработаны всемирно известными учеными специально для Бакинской высшей школы нефти. Студенты, поступившие на программу MBA, заранее получат специально разработанные учебники и другие вспомогательные средства.

Программа также предоставляет студентам широкие карьерные возможности.

Прием слушателей для обучения по программе MBA Бакинской высшей школы нефти проводится в соответствии с правилами приема в магистратуры высших учебных заведений Азербайджанской Республики и Национальной академии наук Азербайджана.

Основная миссия MBA-центра БВШН заключается в подготовке менеджеров высокого уровня, способных работать в условиях глобальной конкуренции.