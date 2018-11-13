В БВШН обсудили новый проект Европейского Союза

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей школе нефти (БВШН) прошло обсуждение проекта по поддержке исследований, развития и инноваций в высшем образовании, который будет осуществляться при финансировании со стороны Европейского Союза и участии Института образования Азербайджанской Республики. Об этом сообщили Report в Высшей школе.

В мероприятии приняли участие ректор БВШН Эльмар Гасымов, менеджеры проекта – руководитель рабочей группы Кшиштоф Гулда и эксперт по вопросам образования и управления проектами Яцек Гаевски, а также заведующий отделом развития высшего образования Института образования Анар Нагиев, проректор БВШН по общим вопросам Рашад Гасанов, заведующие кафедрами и руководящие сотрудники вуза. Участники дискуссии обсудили основные задачи и целевые группы проекта, отметив важность изучения опыта и использования имеющегося потенциала вузов страны для его успешной реализации.

Приветствовав гостей, ректор Эльмар Гасымов подробно проинформировал их об истории и целях создания БВШН, основных направлениях деятельности вуза, организации учебного процесса и заметных успехах, достигнутых за последнее время. Он, в частности, сообщил, что выпускники Высшей школы, имеющие отличную профессиональную подготовку и свободно владеющие английским языком, сегодня успешно работают в крупнейших транснациональных компаниях или продолжают учебу в престижных университетах за рубежом. Ректор также отметил своевременность и актуальность проекта нового проекта, особенно для БВШН, где особое внимание уделяется внедрению инновационных методов обучения и проведению научных исследований.

Как отметил в ходе обсуждения руководитель проекта Кшиштоф Гулда, на данном, предварительном этапе проекта планируется определить возможности и ресурсы Высшей школы. По его словам, проект будет запущен в январе будущего года, после сбора необходимой информации, а к его осуществлению будут привлечены и другие международные эксперты, которые в сотрудничестве с национальными вузами разработают рекомендации и предложения по поддержке исследований, развития и инноваций в сфере высшего образования в Азербайджане.

Эксперт по вопросам образования и управления проектами Яцек Гаевски сообщил, проект что также нацелен на подготовку преподавателей докторантуры и экспертов по стимулированию научных исследований и внедрению инноваций в высших учебных заведениях республики. Во время обсуждения состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, связанным с подготовкой к реализации проекта.

Затем гости ознакомились с учебными аудиториями и лабораториями кампуса БВШН.