​В БВШН будет реализован проект "Бакинская летняя нефтяная школа"

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) будет реализован проект "Бакинская летняя нефтяная школа".

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью БВШН, в рамках программы данного проекта с 14 по 25 сентября студенты немецких университетов посетят БВШН для участия в летней школе. В рамках проекта "Бакинская летняя нефтяная школа" студенты наряду с получением академических знаний, также для близкого ознакомления с Азербайджаном будут путешествовать по самым красивым регионам страны, обладающим живописной природой, а также по местам, отражающим культурно-историческое наследие и нефтяную историю Азербайджана.

К проекту наряду со студентами университетов Германии также присоединятся избранные студенты из Азербайджана.

Отметим, что проект "Бакинская летняя нефтяная школа" подтверждена и выбрана для финансирования со стороны избирательной комиссии Немецкой службы академического обмена (DAAD) в рамках программы DAAD “К востоку”. Менеджером проекта является сотрудница отдела обеспечения качества БВШН Айтен Шадлинская.