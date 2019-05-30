В будущем году первоклассникам предоставят новые запасные учебники

"В 2020 году предусматривается использование новых запасных учебников для учащихся I классов по азербайджанскому языку и математике".

Как сообщает Report, об этом выступая на тренинге министерства образования для медиа заявил руководитель проекта Института образования "Запасные учебники" Заур Исаев.

По его словам, на данный момент проект испытывают: "С сентября этого года в 123 классах 97 школ осуществят испытательный процесс, который охватит 3 244 учащихся. Результаты будут обсуждены, внесены некоторые корректировки и с будущего года учебники передадут в пользование".

З.Исаев отметил, что указанные учебники будут двухчастными: "То есть, первая часть предусмотрена для I, а вторая - для II полугодия. Учебники будут подготовлены под контролем министерства образования на азербайджанском и русском языках. В случае успешности пилотного проекта, его поэтапно применят для всех начальных классов".