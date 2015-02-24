​В БСУ почтили память жертв Ходжалинской трагедии

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ 24 февраля в Бакинском славянском университете (БСУ) состоялась презентация книг "Ходжалинский геноцид" и "Геноцид армян против азербайджанцев", которые подготовлены отделением "Карабах" Культурно-образовательного центра Азербайджановедения при БСУ.

Как сообщает Report, до начала мероприятия минутой молчания почтили память жертв Ходжалинской трагедии. После этого, ректор университета, профессор Асиф Гаджиев напомнил присутствующим об ужасах Ходжалинской трагедии, учиненной армянскими националистами, и проинформировал о книгах, недавно увидевших свет в БСУ.

По словам профессора А.Гаджиева, только после прихода к власти общенационального лидера Гейдара Алиева мир узнал всю правду о Ходжалинском геноциде и других преступлениях армянских фашистов. Ректор БСУ отметил, что ныне политика Гейдара Алиева успешно продолжается президентом Ильхамом Алиевым, Фондом Гейдара Алиева и представительством фонда в России. Он также сказал, что книги "Ходжалинский геноцид" и "Геноцид армян против азербайджанцев" переведены на 12 языков мира.

Отметим, что эти книги переведены на русский, турецкий, английский, греческий, украинский, французский, немецкий, белорусский, чешский, польский, болгарский языки и иврит.

26 февраля в университете состоится показ представления Шушинского драматического театра, посвященного Ходжалинскому геноциду.