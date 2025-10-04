В БСУ открылся VI Международный форум по новым вызовам в образовании

В Бакинском славянском университете (БСУ) проходит VI Международный форум по новым вызовам в образовании.

Как сообщает Report, мероприятие организовано Бакинским славянским университетом и платформой обмена опытом и коммуникаций работников образования T-Network при партнерстве Министерства науки и образования, Фонда развития образования, Республиканского комитета Свободных профсоюзов работников науки и образования.

Целью проведения форума является обсуждение новых вызовов в образовании, повышение внимания к вопросам качественного образования для всех, воспитания характера и воли, баланса эмоционального и искусственного интеллекта, а также внесение вклада в дальнейшее повышение качества образования с учетом требований современности.

На форуме с презентациями выступят директор по образованию и навыкам Организации экономического сотрудничества и развития Андреас Шлейхер, руководитель Baltaş Group, известный турецкий психолог Аджар Балташ, известный турецкий психолог Зухал Балташ и др.