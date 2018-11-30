В ближайшие два дня Землю накроет геомагнитная буря

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ "На Земле 1 и 2 декабря ожидается очередная геомагнитная буря".

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель директора по научным вопросам Шемахинской астрофизической обсерватории НАНА Эльчин Бабаев.

По его словам, причиной бури является образовавшаяся на поверхности Солнца очередная крупная корональная дыра: "Высокоскоростной поток плазмы (солнечный ветер), который берет начало из этой корональной дыры, усугубит магнитосферу и вызовет геомагнитную бурю уровня G1".

Е.Бабаев добавил, что последние капризы метеоусловий и влияние геомагнитных бурь вызовут беспокойство у лиц, входящих в группу риска: "Чувство дискомфорта значительно увеличится".