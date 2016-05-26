В БГУ прошло мероприятие, посвященное Дню Республики

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском государственном университете состоялось мероприятие, посвященное Дню Республики - 28 Мая.

Как сообщает Report, перед началом мероприятия состоялось открытие после капитального ремонта Учебной телерадиостудии, действующей при факультете журналистики.

В церемонии открытия телерадиостудии приняли участие советник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам, заведующий общественно-политическим отделом Администрации президента Али Гасанов, помощник руководителя Тюркского агентства сотрудничества и координации (TİKA) Али Маскан, исполнительный директор Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации Вугар Сафарли, председатель Совета прессы Азербайджана Афлатун Амашов, члены парламента, руководители СМИ.

Выступая на церемонии, ректор Бакинского государственного университета (БГУ), академик Абель Магеррамов сказал, что в истории факультета журналистики, готовящего журналистские кадры с 1928 года, отмечается значимое событие. В распоряжение преподавателей и студентов передается действующая с 1981 года Учебная телерадиостудия, которая по инициативе БГУ была капитально отремонтирована TİKA. Ректор отметил, что технические возможности студии расширены, его сотрудники прошли подготовку и стажировку на канале TRT. В свою очередь профессор Али Гасанов высоко оценил реконструкцию студии факультета журналистики и призвал студентов воспользоваться созданными возможностями.

Затем мероприятие продолжилось в главном здании университета. Академик Абель Магеррамов по случаю Дня Республики поздравил всех участников мероприятия. Напомнив, что Азербайджанская Демократическая Республика оставила после себя много великих произведений, ректор Абель Магеррамов отметил, что БГУ является одним из них. По словам академика Абеля Магеррамова, Азербайджан восстановил свою независимость, но общественно-политические процессы того периода ставили ее под удар. Возвращение к власти в Азербайджане общенационального лидера Гейдара Алиева спасло страну от опасности распада. Во время правления общенационального лидера Азербайджан добился больших успехов, и эта политика успешно продолжается президентом Ильхамом Алиевым.

Профессор Али Гасанов в своем докладе отметил, что народ Азербайджана, воспользовавшись своим потенциалом и благоприятными историческими обстоятельствами, возникшими в связи с распадом Советского Союза, в 1991 году восстановил свое независимое государство. Отметив исторические заслуги общенационального лидера Гейдара Алиева в создании, развитии независимого Азербайджанского государства, Али Гасанов сказал, что президент Ильхам Алиев не только продолжает политический курс общенационального лидера, но и в соответствии с требованиями времени творчески наполняет его новым содержанием.

После выступлений “M.Teatr Production” представил спектакль "Пример, или...", подготовленный на основе произведений Узеира Гаджибекова.