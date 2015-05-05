 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В БГУ прошла встреча с Чингизом Абдуллаевым

    Цель встречи - повышение интереса к художественной литературе

    Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском государственном университете (БГУ) при организационной поддержке Комитета студенческих профсоюзов прошла встреча известного писателя, публициста Чингиза Абдуллаева со студентами.

    Как сообщает Report, на мероприятии участвовали преподаватели и студенты различных факультетов вуза.

    Цель встречи заключалась в развитии у студентов интереса к чтению, повышении интереса к художественной литературе, что будет способствовать повышению их интеллектуального уровня и общего мировоззрения.

    Выступивший на мероприятии Чингиз Абдуллаев посоветовал студентам читать художественную литературу. Писатель также ответил на вопросы студентов.  

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi