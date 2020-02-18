Служба психологической поддержки появилась в одним из вузов Баку

В Бакинском государственном университете (БГУ) начал функционировать Сектор психологической помощи (СПП).

Как сообщает Report, целью первой в истории вузов Азербайджана службы психологической поддержки, открытой в БГУ, является содействие профессиональному развитию и росту сотрудников и студентов университета, обеспечение их психологической защиты. Служба также поможет сохранению и улучшению психического здоровья сотрудников и студентов вуза, поверить им в свои способности.

Ректор БГУ Эльчин Бабаев отметил, что охрана психического здоровья охватывает широкий спектр деятельности. Соответствие деятельности психологической службы современным принципам высшего образования, единство научных, прикладных и практических аспектов психологической службы в вузе, выполнение диагностических, прогнозируемых, управленческих функций по отношению ко всем субъектам высшей школы являются основными принципами организации и деятельности СПП.

На открытии также выступили заведующий кафедрой психологии БГУ Бахтияр Алиев, руководитель СПП, психотерапевт Ариф Садыхов, декан факультета социологии и психологии, профессор Хикмет Ализаде.

В церемонии открытия приняли участие преподаватели БГУ, студенты и представители СМИ.

СПП, предназначенный только для студентов и сотрудников БГУ, будет проводить тренинги на темы «Стресс и управление им», «Депрессивное состояние», «Психосоматические проблемы», «Семейные отношения», «Личное развитие».

СПП окажет помощь при упадке настроения, расстройстве сна, состоянии тревоги, посттравматическом стрессе и связанном с ним расстройстве, по вопросам семьи.