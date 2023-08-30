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В Бар-Иланском университете откроется центр азербайджанского языка и культуры

В Бар-Иланском университете откроется центр азербайджанского языка и культуры В университете имени Бар-Илана откроется центр азербайджанского языка и культуры.
Наука и образование
30 августа 2023 г. 11:55
В Бар-Иланском университете откроется центр азербайджанского языка и культуры

В израильском Университете имени Бар-Илана откроется центр азербайджанского языка и культуры.

Как передает Report, об этом заявила декан педагогического факультета Бар-Иланского университета Зехавит Гросс на международной конференции в Баку.

По ее словам, соглашение, подписанное между Азербайджанским университетом языков и Университетом имени Бар-Илана, очень важно для построения многообразного общества.

"Эта инициатива будет отражать богатое духовное и культурное наследие Азербайджана",- добавила она.

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Версия на английском языке Azerbaijani language and culture center to be opened in Israel
Версия на азербайджанском языке İsraildə “Azərbaycan dili və mədəniyyəti mərkəzi” açılacaq

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