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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    В Баку вузы перейдут на онлайн-обучение в течение трех дней

    Наука и образование
    • 22 сентября, 2026
    • 19:54
    В Баку вузы перейдут на онлайн-обучение в течение трех дней

    Высшие учебные заведения, расположенные в Баку, перейдут на дистанционное обучение в связи с проведением Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

    Как сообщили Report в Министерстве науки и образования, в связи с этим подписан соответствующий приказ, целью которого является обеспечение непрерывности учебного процесса.

    Согласно документу, с 23 по 25 сентября обучение в высших учебных заведениях, функционирующих в Баку, будет организовано в онлайн-формате.

    Ранее Бакинский государственный университет сообщил о том, что 23–25 сентября занятия будут проводиться дистанционно.

    Министерство науки и образования Азербайджана Дистанционное обучение Формула-1
    Bakıda yerləşən ali təhsil müəssisələrində tədris distant təşkil olunacaq

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