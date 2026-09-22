В Баку вузы перейдут на онлайн-обучение в течение трех дней

Высшие учебные заведения, расположенные в Баку, перейдут на дистанционное обучение в связи с проведением Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

Как сообщили Report в Министерстве науки и образования, в связи с этим подписан соответствующий приказ, целью которого является обеспечение непрерывности учебного процесса.

Согласно документу, с 23 по 25 сентября обучение в высших учебных заведениях, функционирующих в Баку, будет организовано в онлайн-формате.

Ранее Бакинский государственный университет сообщил о том, что 23–25 сентября занятия будут проводиться дистанционно.