В Баку уволили директора детсада после скандала с психотропным веществом в крови ребенка
Наука и образование
- 07 октября, 2026
- 15:23
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Трудовой договор с заведующей детским садом №98 в Баку расторгнут по итогам расследования, сообщили в Бакинском городском управлении образования.
Как передает Report со ссылкой на управление, договор расторгнут из-за недочетов, допущенных в организации учебно-воспитательного процесса, управлении и обеспечении безопасной среды для детей.
Отмечено, что возникновение любых негативных случаев в образовательных учреждениях недопустимо.
Отметим, что некоторое время назад распространилась информация об обнаружении психотропного вещества в крови ребенка, посещающего этот детский сад.
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