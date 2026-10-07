В Баку уволили директора детсада после скандала с психотропным веществом в крови ребенка

Трудовой договор с заведующей детским садом №98 в Баку расторгнут по итогам расследования, сообщили в Бакинском городском управлении образования.

Как передает Report со ссылкой на управление, договор расторгнут из-за недочетов, допущенных в организации учебно-воспитательного процесса, управлении и обеспечении безопасной среды для детей.

Отмечено, что возникновение любых негативных случаев в образовательных учреждениях недопустимо.

Отметим, что некоторое время назад распространилась информация об обнаружении психотропного вещества в крови ребенка, посещающего этот детский сад.