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    В Баку уволили директора детсада после скандала с психотропным веществом в крови ребенка

    Наука и образование
    • 07 октября, 2026
    • 15:23
    В Баку уволили директора детсада после скандала с психотропным веществом в крови ребенка

    Трудовой договор с заведующей детским садом №98 в Баку расторгнут по итогам расследования, сообщили в Бакинском городском управлении образования.

    Как передает Report со ссылкой на управление, договор расторгнут из-за недочетов, допущенных в организации учебно-воспитательного процесса, управлении и обеспечении безопасной среды для детей.

    Отмечено, что возникновение любых негативных случаев в образовательных учреждениях недопустимо.

    Отметим, что некоторое время назад распространилась информация об обнаружении психотропного вещества в крови ребенка, посещающего этот детский сад.

    Детский сад Психотропные вещества
    Uşağın qanında psixotrop maddə aşkarlandığı iddia olunan bağçanın müdiri işdən çıxarılıb - RƏSMİ
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