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    Uşağın qanında psixotrop maddə aşkarlandığı iddia olunan bağçanın müdiri işdən çıxarılıb - RƏSMİ

    Elm və təhsil
    • 07 oktyabr, 2026
    • 15:11
    Uşağın qanında psixotrop maddə aşkarlandığı iddia olunan bağçanın müdiri işdən çıxarılıb - RƏSMİ

    Bakı şəhəri 98 saylı uşaq bağçasında aparılan araşdırma nəticəsində təlim-tərbiyə prosesinin təşkili, idarəetmə və uşaqlar üçün təhlükəsiz mühitin təmin olunmasında yol verdiyi nöqsanlara görə bağçanın müdiri ilə bağlanmış əmək müqaviləsinə xitam verilib.

    Bu barədə "Report"a Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, təhsil müəssisələrində hər hansı neqativ halların baş verməsi yolverilməzdir. Təlim-tərbiyə müəssisələrinin fəaliyyətində səmərəliliyin artırılması, sağlam işgüzar mühitin təmin olunması əsas prioritetlərdəndir. Yol verilən nöqsanlara qarşı qanunvericiliyin tələbləri çərçivəsində müvafiq tədbirlərin görülməsi daim diqqət mərkəzində saxlanılır.

    Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl adıçəkilən bağçada azyaşlının qanında psixotrop maddə aşkarlanması ilə bağlı iddialar yayılmışdı.

    Uşaq bağçası Psixotrop maddə Əmək müqaviləsi Bakı Şəhər Təhsil İradəsi
    В Баку уволили директора детсада после скандала с психотропным веществом в крови ребенка
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