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В Баку стартовали онлайн-собеседования для учителей со срочными трудовыми договорами

В Баку стартовали собеседования для учителей со срочными договорами

С сегодняшнего дня стартуют онлайн-собеседования для учителей, работающих по срочным договорам в общеобразовательных учебных заведениях Баку, с целью заключения бессрочных договоров.

Как сообщили Report в Минобразования Азербайджана, со 2 мая на личные страницы кандидатов была выслана подробная информация об онлайн-собеседовании.

После завершения онлайн-собеседований с учителями, работающими в Баку по срочным договорам, поэтапно стартуют собеседования с учителями, работающими в школах в других районах (городах).

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