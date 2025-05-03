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В Баку состоялась выставка университетов Узбекистана

В Баку состоялась выставка университетов Узбекистана В Центральной научной библиотеке Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) прошла выставка университетов Узбекистана.
Наука и образование
3 мая 2025 г. 16:21
В Баку состоялась выставка университетов Узбекистана

В Центральной научной библиотеке Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) прошла выставка университетов Узбекистана.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие более 40 представителей из около 15 престижных вузов этой страны.

На церемонии открытия президент НАНА, академик Иса Габиббейли подчеркнул, что Азербайджан и Узбекистан связывают не просто дружественные, а братские отношения, и сотрудничество в области науки и образования стремительно развивается.

Депутат Милли Меджлиса Мушфиг Джафаров отметил, что в последние годы в Узбекистане открыто около 100 филиалов иностранных университетов, и система образования активно интегрируется в международное пространство. Он также выразил признательность Узбекистану за вклад в восстановление Карабахского региона.

Помощник посла Узбекистана по культурным вопросам Атабей Рамазанов рассказал о позитивной динамике двустороннего сотрудничества в политической, культурной и образовательной сферах.

В рамках выставки участникам были представлены образовательные программы вузов Узбекистана в таких направлениях, как медицина, инженерия, информационные технологии и другие востребованные специальности. Посетители смогли установить прямой контакт с представителями университетов, а также получить подробную информацию о стипендиях и условиях подачи заявок.

Выставка была организована при поддержке Ingla School Baku.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Özbəkistan universitetlərinin sərgisi keçirilib

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