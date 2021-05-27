В Баку состоялась международная научная конференция "Великий Шелковый путь и Тюркский мир"

26 мая в Международном Фонде Тюркской Культуры и Наследия состоялась международная научная конференция “Великий Шелковый путь и Тюркский мир”, а также презентация книг “Азербайджан на Шелковом пути”

26 мая в Международном Фонде Тюркской Культуры и Наследия состоялась международная научная конференция “Великий Шелковый путь и Тюркский мир”, а также презентация книг “Азербайджан на Шелковом пути”, вышедших в свет на английском и русском языках по инициативе и при поддержке организации.

Как сообщает Report, открывая мероприятие со вступительным словом президент Фонда Гюнай Эфендиева подчеркнула, что исследование Великого Шелкового пути представляет большую значимость для Фонда, а также отметила, что в 2017 году в рамках IV Всемирного Форума по межкультурному диалогу со стороны Фонда был организован «круглый стол» на тему: «Тюркский мир на пересечении культур и цивилизаций», а в 2019 году в рамках V Всемирного Форума по межкультурному диалогу «круглый стол» на тему «Роль Великого шелкового пути в диалоге между тюркоязычными странами», где приняли участие руководители и представители международных организаций, в том числе Тюркского Совета, ТюркПА, ТЮРКСОЙ, ЮНЕСКО, IRSICA, а также послы, ученые и тюркологи из разных стран мира.

Г.Эфендиева отметила, что издание книги является первой частью масштабного международного проекта «Тюркоязычные государства на Великом Шелковом пути», осуществляемого Международным Фондом Тюркской Культуры и Наследия. Подчеркнув важность сближения тюркоязычных народов, а также продвижения общетюркского культурного наследия на международной арене, Гюнай Эфендиева отметила, что проведение проекта планируется в странах-членах и наблюдателях Фонда.

Было отмечено, что книга является первым обобщающим академическим изданием по изучению истории Азербайджана на Великом Шелковом пути с древнейших времен до позднего средневековья. В работе проведены исследования относительно влияния международных сухопутных и морских торговых путей, проходящих через территорию Азербайджана на политическое, экономическое и культурное развитие страны во II в. до н.э. – XVI вв. н.э., то есть в период почти 1700-летней истории, а также роли Азербайджана в глобальном культурном обмене, проходившем на Шелковом пути. Монография составлена на основе многочисленных исторических, археологических и письменных источников.

Рассказав о подготовке книги, Гюнай Эфендиева выразила благодарность ученым, участвовавшим в проекте, за их заслуги в представлении на высоком научном уровне исключительной роли Азербайджана в исследованиях, посвященных Великому Шелковому пути.

Президент Фонда подчеркнула, что одним из главных узлов Великого Шелкового пути являются исторические и исконные земли Азербайджана, освобожденные от оккупации. В качестве примера она привела известный Худаферинский мост, расположенный на территории Джебраильского района Азербайджана. Гюнай Эфендиева подчеркнула, что в результате оккупационной политики на территориях, где проходил Великий Шелковый путь, были разрушены и уничтожены уникальные памятники архитектуры, караван-сараи, древние мечети и медресе, существовавшие на протяжении тысячелетий. Президент Фонда отметила, что сегодня, благодаря заслуженной победе Азербайджана, образцы искусства несомненно в скором времени восстановят свой вид, приобретут новый облик, и этот путь будет путем, ведущим к развитию, миру, интеграции.

Выступивший на конференции первый заместитель министра культуры Вагиф Алиев отметил, что Шелковый путь на протяжении истории ускорял культурное развитие человечества и внеся значительный вклад в расширение культурного обмена, являлся его катализатором: «Исторически сложилось так, что передвигавшиеся по этой экономической артерии люди, не только перевозили товары с Востока на Запад и с Запада на Восток, но и несли культуру разных народов и цивилизаций. Древний Шелковый путь оставил богатое наследие и в истории нашей страны. Сегодня многие из сохранившихся в различных регионах нашей страны останков древних городов, караван-сараев, бань, мавзолеев и других памятников являются культурным наследием как нашей страны, так и неотъемлемой частью Тюркского мира, а также Великого Шелкового пути».

Отметив, что мероприятие посвящено очень интересной теме, Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики – генеральный секретарь Национальной комиссии Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО Эльнур Султанов сказал, что эта тема является актуальной для нашей Национальной комиссии и имеет большое значение с точки зрения развития региональных культурных связей. «Отрадно, что историко-архитектурные памятники наших городов, расположенных на древнем Шелковом пути, охраняются, а наше нематериальное культурное наследие сохраняется по сей день. Во включении образцов нашего материального и духовного наследия в списки ЮНЕСКО, а также в деле защиты и их продвижения на международной арене исключительные заслуги принадлежат Первому вице-президенту Азербайджанской Республики, президенту Фонда Гейдара Алиева, послу доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиевой».

Выступившие на конференции посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов, Временный поверенный в делах Кыргызской Республики в Азербайджанской Республике Мухамед Лоу, посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи, посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов, посол Туркменистана в Азербайджане Мекан Ишангулиев высоко оценили проект и рассказали о влиянии Великого Шелкового пути на культурную, общественную, экономическую жизнь стран, которые они представляют.

Выступивший с обширной презентацией на конференции доктор исторических наук, профессор, действительный член НАНА Шахин Мустафаев рассказал о роли Великого Шелкового пути в укреплении отношений между тюркоязычными странами и популяризации историко - культурного наследия, обычаев и традиций тюркоязычных народов и выразил благодарность президенту Международного Фонда Тюркской Культуры и Наследия Гюнай Эфендиевой за поддержку в реализации данного проекта.

На конференции была отмечена важность проведения в рамках сотрудничества мероприятий, связанных с Тюркским миром, а также состоялся обмен мнениями по реализации различных проектов в возрождении исторического Шелкового пути.

В завершение мероприятия президент Фонда вручила благодарственные грамоты азербайджанским ученым за их заслуги в подготовке книги «Азербайджан на Шелковом пути». Затем были сделаны памятные фотографии.

Следует отметить, что автором идеи и предисловия книги является президент Международного Фонда Тюркской Культуры и Наследия Гюнай Эфендиева. В подготовке монографии под руководством доктора исторических наук, профессора, действительного члена НАНА Шахина Мустафаева приняли участие доктор философии по истории Фарда Асадов, доктор архитектуры, профессор, действительный член Международной академии архитектуры стран Востока, член-корреспондент НАНА Джафар Гияси, доктор философии по истории, доцент Гошгар Гошгарлы и азербайджанский ученый-археолог, доктор исторических наук Тарих Достиев.