В Баку школьную форму можно приобрести в 29 торговых точках
Наука и образование
- 08 сентября, 2025
- 13:42
В Баку действует 29 пунктов продажи единой школьной формы, введенной в общеобразовательных учреждениях.
Как сообщили Report в столичном управлении образования, это сделано для удобства родителей и обеспечения доступности формы.
Жители могут обратиться в любой из пунктов по своему выбору, их адреса приведены здесь.
По всем вопросам, связанным со школьной формой, родители могут обращаться в колл-центр управления по номеру 146-1.
Напомним, что в 2022 году педагогические советы школ выбрали одну из четырех утвержденных моделей формы для применения в образовательных учреждениях.
