В Баку школьную форму можно приобрести в 29 торговых точках

В Баку действует 29 пунктов продажи единой школьной формы, введенной в общеобразовательных учреждениях.

Как сообщили Report в столичном управлении образования, это сделано для удобства родителей и обеспечения доступности формы.

Жители могут обратиться в любой из пунктов по своему выбору, их адреса приведены здесь.

По всем вопросам, связанным со школьной формой, родители могут обращаться в колл-центр управления по номеру 146-1.

Напомним, что в 2022 году педагогические советы школ выбрали одну из четырех утвержденных моделей формы для применения в образовательных учреждениях.