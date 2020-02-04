В Баку пройдет акция "Открытая лабораторная"

В бакинском Институте нефтехимических процессов имени академика Ю.Г.Мамедалиева 8 февраля пройдет акция "Открытая лабораторная", сообщает Report со ссылкой на сообщение Российского информационно-культурного центра в Баку.
"Это глобальная просветительская акция по проверке научной грамотности, которая поможет узнать, как устроены природа и техника, понять, откуда мы произошли и проверить, насколько ваша картина мира соотносится с его реальным устройством. Организатором акции выступает Автономная некоммерческая организация "Лаборатория просветительских проектов" при поддержке представительства Россотрудничества в Азербайджане", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после викторины участников ожидается экскурсию по музею академика Ю.Г.Мамедалиева.
Участниками акции могут стать школьники до 14 лет. Акция проводится на русском языке.