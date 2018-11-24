В Баку пройдет съезд азербайджанских учителей

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ 28 ноября в Бакинском конгресс-центре состоится XV съезд азербайджанских учителей.

Об этом Report сообщили в министерстве образования.

На съезде примут участие министр образования Джейхун Байрамов, представители государства и правительства, депутаты, известные представители интеллигенции, руководители медиа-структур, представители образовательной общественности.

На съезде будут обуждены вопросы, исходящие из "Госстратегии по развитию образования в Азербайджанской Республике" и достижению поставленных основных целей. Также на съезде состоятся панельные обсуждения по сфере общего образования.

Отметим, что съезд учителей проводится традиционно раз в пять лет.