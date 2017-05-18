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    В Баку пройдет первый Азербайджано-румынский образовательный форум

    Румынскую делегацию возглавит замминистра образования Гигель Параскив© Report.az

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ В Баку 24 мая пройдет первый Азербайджано-румынский образовательный форум.

    Как сообщили Report в посольстве Румынии в Азербайджане, форум пройдет под патронажем министерств образования Румынии и Азербайджана.

    Румынскую делегацию будет возглавлять замминистра образования этой страны Гигель Параскив. В делегацию войдут ректоры и вице-ректоры 10 самых престижных вузов Бухареста, Клужа, Йаши, Тимишоары и Плоешти.

    Основная цель мероприятия – ознакомление азербайджанских студентов с возможностями обучения в Румынии.

    В ходе форума ожидается подписание ряда соглашений между вузами Азербайджана и Румынии.

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