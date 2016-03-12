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    В Баку проходит образовательная выставка Великобритании

    На ней принимают участие представители 15 высокорейтинговых колледжей, школ и языковых курсов Великобритании

    Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Выставка образовательных учреждений Великобритании  проходит сегодня  в Баку. Как сообщает Report, на выставке, организованной офисом  British Council в Азербайджане, принимают участие представители 15 высокорейтинговых колледжей, школ и языковых курсов Великобритании. 

    Гости выставки  получили возможность ознакомится с информацией о вузах Великобритании, получения образования в лучших колледжах и школах этой страны, возможностях изучения английского языка на долгосрочных курсах. 

    Отметим, что за последние 3 года офис British Council в Азербайджане организовал в Баку 5 подобных образовательных выставок, которые посетили более 10 тысяч студентов, их родителей, представителей бизнеса, академических работников. 

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