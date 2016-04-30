Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ В Баку проходит образовательная выставка университетов США.

Как сообщает Report, на выставке, проходящей при поддержке посольства США в Азербайджане и Американского Совета по вопросам международного образования, представлены более 25-ти американских университетов и других образовательных программ.

Цель мероприятия заключается в информировании о возможностях получения образования в университетах США. Присутствующим здесь студентам, учащимся и родителям предоставлена возможность встретиться с выпускниками вузов США и получить ответы на интересующие их вопросы.

Выпускники американских вузов расскажут о деятельности, об образовательных программах университетов США. Участникам выставки вручат материалы и буклеты.

По информации посольства США в Азербайджане, в 2014-2015 гг образование в США получали более 400 азербайджанских студентов. За 10 лет число обучающихся в США студентов из Азербайджана возросло на 6,5%.