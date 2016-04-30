 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку проходит образовательная выставка университетов США

    На выставке представлены более 25-ти американских университетов и других образовательных программ

    Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ В Баку проходит образовательная выставка университетов США.

    Как сообщает Report, на выставке, проходящей при поддержке посольства США в Азербайджане и Американского Совета по вопросам международного образования,  представлены более 25-ти американских университетов и других образовательных программ.

    Цель мероприятия заключается в информировании о возможностях получения образования в университетах США. Присутствующим здесь студентам, учащимся и родителям предоставлена возможность встретиться с выпускниками вузов США и получить ответы на интересующие их вопросы.

    Выпускники американских вузов расскажут о деятельности, об образовательных программах университетов США. Участникам выставки вручат материалы и буклеты.

    По информации посольства США в Азербайджане, в 2014-2015 гг образование в США получали более 400 азербайджанских студентов. За 10 лет число обучающихся в США студентов из Азербайджана возросло на 6,5%. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi