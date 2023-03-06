В Баку отметили 17-летие со дня основания Университета ADA

Сегодня исполняется 17 лет со дня основания Университета ADA.

Сегодня исполняется 17 лет со дня основания Университета ADA.

Как передает Report, свой день рождения в вузе отметили специальной концертной программой из произведений азербайджанских композиторов.

Открывая мероприятие, проректор Университета ADA Фариз Исмаилзаде подчеркнул все достижения вуза за 17 лет.

Поздравив всех, ректор Университета ADA Хафиз Пашаев отметил, что у вуза много планов на будущее, и каждый день рождения университета вдохновляет на все новые достижения.

По его словам, за эти годы уважение к университету только возрастает, потому что все больше его выпускников работают и добиваются успехов в разных сферах.

Концерт открылся композицией "Март" Вагифа Мустафазаде в исполнении выпускника университета Мир Мусы Сеидзаде.

В беседе с журналистами Мир Муса Сеидзаде отметил, что это один из самых радостных дней, и для него большая честь исполнить произведение знаменитого азербайджанского пианиста и композитора в день рождения альма-матер.