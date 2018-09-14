Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ В Баку назначены новые директора 11 школ.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Управлении образования города Баку.

В ответе на запрос отмечается, что в канун начала 2018/2019 учебного года рабочие места директоров семи общеобразовательных школ, находящихся в ведении Управления, были изменены, в 11 школ назначены новые директора.

"Кроме того, мы заявляем, что заключенные в прошлом учебном году трудовые договоры с директорами 18 школ были аннулированы", - сообщили в Управлении.