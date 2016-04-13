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    В Баку наградили учителей за продвижение французского языка и культуры

    Посол Франции в Азербайджане вручила им награду Академическая пальмовая ветвь

    Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ В Баку в рамках Недели Франкофонии состоялась церемония награждения учителей по французскому языку  "Академической пальмовой ветвью".

    Как сообщает Report, церемония прошла в посольстве Франции в Азербайджане.

    Выступая на мероприятии, посол Франции в Азербайджане Аурелия Буше отметила, что это особенный день. Она также сообщила, что вручаемая награда предоставляется людям, продвигающим французский язык и культуру Франции в своих странах.

    После этого состоялась церемония награждения. "Академической пальмовой ветви" удостоились почетный профессор Университета Сорбонны, директор по зарубежным связям Института философии и права Академии Наук Азербайджана Зохра Алиева, учитель кафедры французского языка Азербайджанского Университета Языков Алик Ханифаев, учитель французского языка Бакинского Государственного Университета Эльмира Фараджуллаева, директор школы в Газахском районе Сойлю Халилова.

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