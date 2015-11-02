​В Баку начался Международный мультидисциплинарный форум "Неделя академической науки-2015"

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня начинает свою работу Международный мультидисциплинарный форум "Неделя академической науки-2015", посвященный 70-летию создания Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Как сообщает Report, на мероприятии принимают участие более 100 молодых ученых.

Как заявил президент НАНА Акиф Ализаде, в ближайшее время отметят 70-летие со дня создания академии: "Мероприятие, организованное Советом молодых ученых и специалистов, является большим вкладом в юбилей. В то же время, сегодняшний форум отличается от предыдущих.

В рамках форума будут организованы интерактивные обсуждения, которые проводятся в Академии впервые. Цель заключается в достижении сотрудничества между действующими в стране научно-исследовательскими учреждениями и учебными заведениями, соответствующими министерствами, фондами по поддержке развития науки".

Он также отметил, что наука не может быть индивидуальной: "Обязательно должен существовать подход к новым мыслям в нескольких направлениях. Сегодня наука, культура и образование в стране составляют единое целое. Интеграция науки и образования является важным фактором.

Сегодня в академии работает 113 обучающихся на уровне бакалавра студентов. Это отрадно. Кроме того, в НАНА по различным направлениям работают 156 магистров".

К обсуждениям на такие актуальные темы, как "Академические стартапы: что считать достижением?", "Роль нынешних фондов в развитии науки", "Инновационные идеи и перспективы", в качестве экспертов привлечены известные представители науки и общественности страны.

В рамках двухдневного форума также пройдет международная конференция с участием около 300 молодых ученых и специалистов из 22 стран в целях обеспечения активного участия молодежи в дискуссиях.