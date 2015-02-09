​В Баку и Сумгаите обновляются названия улиц

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ "В Баку и Сумгаите продолжается процесс обновления названий улиц в соответствии с новыми правилами Института языкознания НАНА". Об этом сообщила Report старший научный сотрудник отдела мониторинга Института языкознания имени Насими Нязакят Газиева.

По ее словам, в связи с этим вопросом Институт языкознания в июне прошлого года заключил договор с Центром кадастра недвижимого имущества и технической инвентаризации Государственного комитета по вопросам имущества: "Со дня подписания договора названия улиц Баку, Сумгаита и Гянджи поэтапно направляются в институт, где проверяются специалистами и направляются обратно. Также стоит отметить, что на каждом этапе проверяется определенная часть наименований улиц (300, 500)".

Нязакят Газиева отметила, что завершился первый этап обновления названий улиц: "За сентябрь-октябрь мы проверили определенную часть названий улиц в Сумгаите, но работы еще не завершены. Работы в Баку также продолжаются. Абшеронский полуостров также входит сюда, поэтому на проверку названий улиц Баку потребуется определенное время".

Она также отметила, что процесс проверки названий улиц зависит от Центра кадастра: "На первом этапе были представлены 1034 названий улиц Баку, Гянджи и Сумгаита, на очередном этапе - только 600 наименований улиц Гянджи".

Напомним, что полный список названий улиц Гянджи был проверен на втором этапе.