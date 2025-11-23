В Баку и Нахчыване проведен экзамен для желающих получить степень доктора философии

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел в Баку и Нахчыване экзамен по иностранным языкам для обучающихся или завершивших обучение докторантов, диссертантов и адъюнктов, желающих получить степень доктора философии.

Как сообщили Report в ГЭЦ, для проведения экзамена были выделены в общей сложности 2 здания, 3 руководителя, 2 общих руководителя, 19 наблюдателей, 3 сотрудника пропускного режима (охрана).

Отмечается, что экзамен состоял из устных и письменных заданий. Его результаты будут объявлены через две недели после проведения экзамена по разговорному блоку.

Не участвовавшие в данном экзамене кандидаты не допускаются к экзамену по разговорному блоку, который состоится 24 ноября (начало в 11:00). Пропуск на экзамен можно получить по ссылке.

Было отмечено, что экзамен по азербайджанскому языку для получения степени доктора философии и разговорный блок для иностранных кандидатов без гражданства состоится 1 декабря.