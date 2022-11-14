В Баку директору школы вынесен строгий выговор

В Баку директору школы вынесен строгий выговор за приготовление еды учениками в классной комнате.

В Баку директору школы вынесен строгий выговор за приготовление еды учениками в классной комнате.

Об этом Report сообщили в Управлении образования города Баку.

В управлении было проведено разбирательство в связи с распространившимися видеокадрами, на которых ученики полной средней школы №48 готовят еду в классной комнате: "По результатам разбирательства директору полной средней школы №48 Айнуре Багировой, проявившей безответственность при исполнении должностных обязанностей, вынесен строгий выговор с последним предупреждением в соответствии с пунктом "б" части второй статьи 186 Трудового кодекса, организатору внешкольного и внеклассного воспитания Солмаз Чобановой вынесен выговор по пункту "б" части второй статьи 186 Трудового кодекса".

Отметим, что видеоролик был снят в прошлом учебном году (16 мая 2022 года). Руководство школы тогда приняло меры административного взыскания в отношении классного руководителя, учителя и школьного психолога.