В Бакинском славянском университете приступили к кадровым реформам

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ В Бакинском славянском университете (БСУ) проходят кадровые реформы.

Как сообщает Report, двое должностных лиц БСУ уволены. Это заведующий отделом кадров и заведующий отделом международных связей вуза.

Кроме того, десятки сотрудников БСУ написали заявления об уходе с занимаемых должностей.

После смены ректора вуза в здании университета приступили к ремонтным работам.

В заявлении Report пресс-секретарь БСУ Адиль Алиев подтвердил информацию об увольнении заведующих отдела кадров и отдела международных связей: "Их уволили по собственному желанию".

А.Алиев не стал комментировать вопрос о написании другими сотрудниками заявлений об уходе. Однако, он подтвердил сведения о проведении в вузе ремонтных работ.

Напомним, что 23 июня этого года на должность ректора БСУ была назначена Нурлана Алиева. В интервью СМИ новый ректор заявила о предстоящих кадровых изменениях.