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    В Бакинском славянском университете приступили к кадровым реформам

    Уволены два завотдела вуза

    Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ В Бакинском славянском университете (БСУ) проходят кадровые реформы. 

    Как сообщает Report, двое должностных лиц БСУ уволены. Это заведующий отделом кадров и заведующий отделом международных связей вуза. 

    Кроме того, десятки сотрудников БСУ написали заявления об уходе с занимаемых должностей. 

    После смены ректора вуза в здании университета приступили к ремонтным работам.   

    В заявлении Report пресс-секретарь БСУ Адиль Алиев подтвердил информацию об увольнении заведующих отдела кадров и отдела международных связей: "Их уволили по собственному желанию".

    А.Алиев не стал комментировать вопрос о написании другими сотрудниками заявлений об уходе. Однако, он подтвердил сведения о проведении в вузе ремонтных работ. 

    Напомним, что 23 июня этого года на должность ректора БСУ была назначена Нурлана Алиева. В интервью СМИ новый ректор заявила о предстоящих кадровых изменениях.  

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