В Бакинском славянском университете приступили к кадровым реформам

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ В Бакинском славянском университете (БСУ) проходят кадровые реформы.
Как сообщает Report, двое должностных лиц БСУ уволены. Это заведующий отделом кадров и заведующий отделом международных связей вуза.
Кроме того, десятки сотрудников БСУ написали заявления об уходе с занимаемых должностей.
После смены ректора вуза в здании университета приступили к ремонтным работам.
В заявлении Report пресс-секретарь БСУ Адиль Алиев подтвердил информацию об увольнении заведующих отдела кадров и отдела международных связей: "Их уволили по собственному желанию".
А.Алиев не стал комментировать вопрос о написании другими сотрудниками заявлений об уходе. Однако, он подтвердил сведения о проведении в вузе ремонтных работ.
Напомним, что 23 июня этого года на должность ректора БСУ была назначена Нурлана Алиева. В интервью СМИ новый ректор заявила о предстоящих кадровых изменениях.
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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