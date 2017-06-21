В БВШН вручены сертификаты SPM

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Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) состоялось вручение сертификатов слушателям Школы управления проектами (School of Project Management – SPM), успешно сдавшим экзамены и завершившим курс обучения в SPM по первому модулю. Об этом сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН.

Вручая сертификаты, ректор БВШН Эльмар Гасымов поздравил каждого слушателя с высоким результатом и пожелал больших успехов в дальнейшей учебе. Рассказав о деятельности, развитии и успехах Высшей школы за последнее время, ректор отметил, что руководство вуза заинтересовано в том, чтобы студенты совершенствовали свои навыки и знания, и уделяет постоянное внимание их профессиональном росту, оказывая им необходимую поддержку.

Слушателями Школы управления проектами, действующей в БВШН, являются специалисты различного профиля – сотрудники различных компаний и организаций, включая SOCAR, BP, Atlantic Waste Solutions, PAŞA Həyat Sığorta ASC и Pasha Holding.

Школа управления проектами создана при финансовой поддержке BP и партнеров компании, технической поддержке Twenty Eighty Strategy Execution, ведущей международной компании в области обучения управлению проектами, а также при организационной поддержке БВШН. Обучение в школе ведется по семи модулям, по завершении которого слушателям будут вручены сертификаты о получении степени магистра Университета Джорджа Вашингтона(США).