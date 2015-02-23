Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей Школе Нефти состоялась выставка "Интерес к техническому творчеству", посвященная техническому творчеству школьников и студентов. Организаторами выставки стали клубы "Юных инженеров" и "Бадамдар", состоящие из студентов Высшей Школы, и Общественное Объединение "Развитие юных инженеров". Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, в мероприятии приняли участие члены Общественного Объединения "Развитие юных инженеров", представители транснациональны х компаний, сотрудничающих с БВШН, ученики средних школ, студенты БВШН.

Приветствуя участников мероприятия, проректор по учебе, науке и международным связям Рамиз Гумбатов рассказал о достигнутых успехах в период трехлетней деятельности вуза, а также о современных программах и передовых технологиях, применяемых в вузе при подготовке будущих специалистов. Он отметил, что подготовка инженерных кадров осуществляется на основе рационального сочетания теоретических знаний и практических навыков. Р.Гумбатов сообщил, что клуб "Юных инженеров" создан с целью привлечения внимания учеников средних школ к техническому творчеству, создания у них интереса к инженерной деятельности и оказания помощи им при выборе технических специальностей в вузах. Он также рассказал о предпринятых мерах в течение года для организации кружков молодых инженеров в некоторых средних школах.

Проректор выразил уверенность в том, что выставка "Интерес к техническому творчеству" еще более активизирует деятельность клуба, а также привлечет внимание учеников и студентов к техническому творчеству. Обращаясь к участвующим в мероприятии представителям транснациональны х компаний, Р.Гумбатов призвал их оказать поддержку и обеспечить созданные в средних школах кружки юных инженеров техническими средствами и оборудованием. Отмечая важную роль руководителя клуба "Бадамдар" Эльчина Аббасова в организации выставки, Р.Гумбатов подчеркнул, что он несколько лет успешно занимается пропагандой интереса к техническому творчеству у молодежи. Проректор вуза также поблагодарил его за содействие, оказанное в организации этой выставки.

Затем студент 3-ого курса специальности "Инженер по нефти и газу" БВШН Расул Самедзаде рассказал о своих работах по техническому творчеству. Подчеркнув важность этих работ для развития инженерного мышления, он призвал школьников и студентов присоединиться к деятельности клубов, участвующих в выставке.

Председатель Общественного Объединения "Развитие юных инженеров" Полад Рустамов сказал, что направления деятельности клубов БВШН и представляемого им учреждения полностью совпадают. Он высоко оценил деятельность клуба "Бадамдар" по привлечению молодежи к техническому творчеству.

Руководитель клуба "Бадамдар" Эльчин Аббасов рассказал об основных успехах деятельности руководимого им клуба и поделился своим опытом по организации технического творчества молодежи. Эльчин Аббасов от имени всех участников мероприятия поблагодарил ректора БВШН Эльмара Гасымова за поддержку, оказанную в проведении выставки "Интерес к техническому творчеству".

Затем Э.Аббасов продемонстрирова л участникам мероприятия различные технические эксперименты, летающие и двигающие модели, макеты, подготовленные учениками и студентами БВШН в рамках деятельности клубов-участнико в выставки. Он также ответил на многочисленные вопросы участников.