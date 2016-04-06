​В Бакинской Высшей Школе Нефти проведена акция в поддержку армии - ФОТО

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Cтуденты Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) провели акцию в поддержку армии в связи с нанесением со стороны нашей армии сокрушительных ударов по врагу во время ожесточенных боев на фронте, начатых с 1 апреля. Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью БВШН.

С целью поддержки азербайджанских солдатов, сражающихся за Карабах, студенты исполнили солдатский марш и высоко развеяли трехцветные флаги Азербайджана. Студенты с патриотическими лозунгами, такими как "Слава Азербайджанскому солдату!", "Слава Родине – Позор врагам!", "Да здравствует Родина!", "Карабах наш и будет нашим!", "Мы гордимся своей армией!", "Одна нация - два государства, Азербайджан-Турция!", "Мы только ждем приказа от Верховного главнокомандующего, чтобы идти воевать за Карабах!", продемонстрировали свою поддержку армии.

Выступивший на мероприятии ректор Бакинской Высшей Школы Нефти Эльмар Гасымов, поздравив азербайджанский народ, рассказал об отваге армии Азербайджана, освобождении стратегических высот вокруг сел Азербайджана, ответных сокрушительных ударах азербайджанской армии по врагу, нанесенных во время ожесточенных боев, идущих на фронте за последние дни, и выразил чувства гордости от последних событий. Он отметил, что мощная армия Азербайджана, созданная благодаря успешной политике президента Ильхама Алиева, основа которой была заложена Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, с каждым днем приближается к победе. Подчеркивая, что несмотря на неоднократные призывы международных организаций к Армении в связи с прекращением огня на линии фронта, Армения продолжила провокационные действия, на что получила достойный отпор от азербайджанской армии. Эльмар Гасымов добавил, что последние события на линии фронта еще раз свидетельствуют о том, что оккупация азербайджанских земель продлится недолго и очень скоро азербайджанские флаги будут возвышены на территории Карабаха. В завершении ректор почтил память шехидов, погибших в боях за Карабах, и призвал всех объединиться и сплотиться вокруг Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева во имя целостности наших земель.

Выразив чувства большой гордости от последних событий, происходящих на линии фронта, проректор по учебе, науке и международным связям БВШН, профессор Рамиз Гумбатов отметил, что Азербайджан смог донести право своего голоса до всего мира и каждый гражданин Азербайджана готов в любой момент освободить родные земли от оккупации армян. Рамиз Гумбатов выразил уверенность в том, что благодаря успешной политике, проводимой президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым, очень скоро наш народ отметит победу в Карабахе и пожелал молодежи всегда пребывать в таком высоком расположении духа.

Акция в поддержку армии завершилась исполнением государственного гимна Азербайджана и лозунгами о готовности освободить земли по приказу Верховного главнокомандующего Азербайджана.

Отметим, что в знак поддержки нашей армии и солидарности Азербайджанскому народу из всех окон административного здания Высшей Школы вывешены государственные флаги Азербайджана.