В Бакинской высшей школе нефти отметили "День молодежи"

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) прошло мероприятие в связи с "Днем молодежи". Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью БВШН, в мероприятии приняли участие профессорско-преподавательский состав и студенты вуза.

Приветствуя участников мероприятия, ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов поздравил студентов БВШН и молодежь Азербайджана. Он отметил, что забота об азербайджанской молодежи является одной из приоритетных направлений, осуществляемых на государственном уровне. Рассказывая о значительности "Молодежной политики", фундамент которой был заложен общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и в настоящее время успешно продолжается президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Э.Гасымов добавил, что государство создало все необходимые условия для всестороннего развития молодежи в Азербайджане и с каждым днем в этом направлении проводятся новые реформы.

Он также подчеркнул, что уделяется большое внимание развитию азербайджанской молодежи, получению ею образования как в стране, так и за рубежом в целях подготовки талантливых и образованных молодых кадров. По распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева от 19 октября 2006 года была утверждена "Государственная программа по обучению азербайджанской молодежи в зарубежных странах на 2007-2015 годы" и благодаря этой программе было обеспечено получение способными представителями молодежи Азербайджана образования за рубежом.

Э.Гасымов также напомнил, что 26 января текущего года президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым было подписано распоряжение об утверждении "Стратегии развития азербайджанской молодежи в 2015-2025 годах". Отмечая нацеленность всех проводимых работ на развитие молодежи, Э.Гасымов подчеркнул, что наша молодежь всегда окружена заботой и вниманием государства.

Рассказывая о деятельности БВШН, достигнутых за этот период успехах, ректор напомнил, что основной целью Высшей школы, основанной по распоряжению президента Азербайджана, является подготовка национальных высококвалифицир ованных, англоязычных, профессиональных инженеров мирового уровня. Он добавил, что деятельность БВШН реализуется в этом направлении и за очень короткий срок проведен ряд важных работ. Э.Гасымов также подчеркнул, что в начале года двое студентов БВШН были отправлены для продолжения учебы в Хериот-Ваттский Университет Великобритании. Ректор призвал студентов и всю молодежь страны максимально воспользоваться созданными возможностями и условиями со стороны государства для их общего развития.